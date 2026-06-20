Amazon заявила о снижении расхода воды в Индии на фоне критики ЦОД

Для этого Amazon сократила потребление воды на объектах и запустила проекты по восстановлению водоемов и улучшению систем орошения. Компания заявила, что достигла цели раньше запланированного срока.

Вопрос расхода воды стал особенно актуальным из-за расширения инфраструктуры для искусственного интеллекта. Крупные технологические компании сталкиваются с критикой из-за влияния дата-центров на ресурсы.

Amazon планирует инвестировать более $ 35 млрд в Индию до 2030 года. При этом компания утверждает, что индийские дата-центры Amazon Web Services не используют воду для охлаждения.