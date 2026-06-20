Amazon заявила о снижении расхода воды в Индии на фоне критики ЦОД

Опубликовано 20 июня 2026, 15:091 мин.
Amazon заявила о снижении расхода воды в Индии на фоне критики ЦОДКомпания меняет подход к потреблению ресурсов
Amazon сообщила, что в 2026 году ее индийские подразделения достигли статуса «водоположительного» бизнеса. Это означает, что компания возвращает в местные сообщества больше воды, чем использует в своей деятельности, включая дата-центры, офисы и склады.
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Для этого Amazon сократила потребление воды на объектах и запустила проекты по восстановлению водоемов и улучшению систем орошения. Компания заявила, что достигла цели раньше запланированного срока.
Вопрос расхода воды стал особенно актуальным из-за расширения инфраструктуры для искусственного интеллекта. Крупные технологические компании сталкиваются с критикой из-за влияния дата-центров на ресурсы.
Amazon планирует инвестировать более $ 35 млрд в Индию до 2030 года. При этом компания утверждает, что индийские дата-центры Amazon Web Services не используют воду для охлаждения.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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