Амбиции IBM в области ИИ не оправдались, но увольнения уже прошли

Хотя генеральный директор Арвинд Кришна объявил о намерении заменить 7 800 рабочих мест искусственным интеллектом, сотрудники говорят, что технология еще не готова взять на себя эти задачи.

Инсайдеры под псевдонимами Алекс, Блейк и Кейси говорят о том, что компания уже много лет стремится к автоматизации и созданию инструментов на основе ИИ. Однако эти инициативы еще не достигли того уровня, когда они смогут эффективно заменить сотрудников. «IBM не хочет, чтобы люди работали на нее», — говорит Алекс, отмечая частые увольнения.

Еще больше осложняет усилия IBM потеря опытных технологов — тех самых людей, которые могут воплотить в жизнь идею ИИ. Усилия компании, направленные на то, чтобы ИИ писал код и учился у старших программистов, пока не принесли плодов.