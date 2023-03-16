Амбиции перевесили: Google поставила крест на своих умных очках

По словам представителя, устройства будут работать и после 15 сентября (тогда должна закончиться аппаратная поддержка со стороны компании), но Google не планирует выпускать никаких обновлений программного обеспечения. Прекращение поддержки также распространяется на встроенное приложение Meet и авторизованные сервисные центры.

Трудно сказать, есть ли будущее у Google Glass, но в прошлом году компания, вроде как, была заинтересована в развитии подобных технологий, объявив, что займется реальными тестами очков дополненной реальности (AR). Представитель Google также сказал The Verge, что компания по-прежнему "глубоко привержена AR".