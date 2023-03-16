Амбиции перевесили: Google поставила крест на своих умных очках

Амбиции перевесили: Google поставила крест на своих умных очкахПомним. Любим. Скорбим.
Компания больше не продает Google Glass Enterprise Edition 2, сообщил The Verge представитель Google. После неудачного запуска умных очков Google Glass компания решила сделать акцент на предприятиях и разработчиков. Но, как теперь стало известно, это решение тоже не помогло.
Фото: Google
По словам представителя, устройства будут работать и после 15 сентября (тогда должна закончиться аппаратная поддержка со стороны компании), но Google не планирует выпускать никаких обновлений программного обеспечения. Прекращение поддержки также распространяется на встроенное приложение Meet и авторизованные сервисные центры.
Трудно сказать, есть ли будущее у Google Glass, но в прошлом году компания, вроде как, была заинтересована в развитии подобных технологий, объявив, что займется реальными тестами очков дополненной реальности (AR). Представитель Google также сказал The Verge, что компания по-прежнему "глубоко привержена AR".