Амбициозные планы еще одного миллиардера: новая ракета Blue Origin готова взлететь в 2024 году

Амбициозные планы еще одного миллиардера: новая ракета Blue Origin готова взлететь в 2024 годуКакие цели миссии
Blue Origin, компания, основанная Джеффом Безосом, готовится к потенциальному изменению баланса сил в космосе в 2024 году, когда состоится запуск ракеты New Glenn. Несмотря на задержки, высокопоставленный представитель Blue Origin с уверенностью подтвердил график запуска на следующий год.
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Последние события, включая завершение строительства стартовой площадки и появление таких важных компонентов, как обтекатель полезной нагрузки, свидетельствуют об ощутимом прогрессе.
Двухступенчатая New Glenn высотой более 90 метров может похвастаться грузоподъемностью, не уступающей Falcon Heavy компании SpaceX. Blue Origin стремится совершить прорыв в космических путешествиях благодаря многоразовым компонентам, начиная с приземления ракеты-носителя на плавучую платформу после первого полета. Вице-президент компании по продажам для государственных нужд Ларс Хоффман подчеркивает, что их цель - «полное многоразовое использование в долгосрочной перспективе».