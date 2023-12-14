Амбициозные планы еще одного миллиардера: новая ракета Blue Origin готова взлететь в 2024 году

Последние события, включая завершение строительства стартовой площадки и появление таких важных компонентов, как обтекатель полезной нагрузки, свидетельствуют об ощутимом прогрессе.

Двухступенчатая New Glenn высотой более 90 метров может похвастаться грузоподъемностью, не уступающей Falcon Heavy компании SpaceX. Blue Origin стремится совершить прорыв в космических путешествиях благодаря многоразовым компонентам, начиная с приземления ракеты-носителя на плавучую платформу после первого полета. Вице-президент компании по продажам для государственных нужд Ларс Хоффман подчеркивает, что их цель - «полное многоразовое использование в долгосрочной перспективе».