AMD и Intel запретили использовать в государственных компьютерах Китая

Руководство направлено на правительственные учреждения, требуя от них рассматривать отечественные варианты при закупках оборудования. Эта политика согласуется с декабрьским заявлением министерства промышленности Китая, которое установило список одобренных процессоров, операционных систем и программного обеспечения для баз данных — все они разработаны китайскими компаниями.

Это решение принято на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между США и Китаем по поводу технологического доминирования. США активно работают над тем, чтобы уменьшить зависимость от иностранных производителей микросхем, особенно от Китая.

Влияние политики Китая на американских чипмейкеров, таких как Intel и AMD, остается неясным. Ни одна из компаний не прокомментировала эти сообщения. Однако этот шаг свидетельствует о растущей уверенности Китая в своей внутренней технологической индустрии и его стремлении уменьшить зависимость от иностранных технологий, особенно в таких чувствительных областях, как государственная IT-инфраструктура, отмечают эксперты.