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Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 21:29
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AMD и Intel запретили использовать в государственных компьютерах Китая

Только отечественные продукты
По сообщениям, Китай начал отказываться от использования американских микропроцессоров в государственных компьютерах и серверах. Financial Times сообщает, что в новых правилах закупок приоритет отдается «безопасным и надежным» процессорам и операционным системам, фактически оттесняя Intel, AMD и ОС Windows от Microsoft на второй план в пользу китайских альтернатив.

Руководство направлено на правительственные учреждения, требуя от них рассматривать отечественные варианты при закупках оборудования. Эта политика согласуется с декабрьским заявлением министерства промышленности Китая, которое установило список одобренных процессоров, операционных систем и программного обеспечения для баз данных — все они разработаны китайскими компаниями.

Это решение принято на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между США и Китаем по поводу технологического доминирования. США активно работают над тем, чтобы уменьшить зависимость от иностранных производителей микросхем, особенно от Китая.

Влияние политики Китая на американских чипмейкеров, таких как Intel и AMD, остается неясным. Ни одна из компаний не прокомментировала эти сообщения. Однако этот шаг свидетельствует о растущей уверенности Китая в своей внутренней технологической индустрии и его стремлении уменьшить зависимость от иностранных технологий, особенно в таких чувствительных областях, как государственная IT-инфраструктура, отмечают эксперты.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Китай
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#AMD
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#Intel