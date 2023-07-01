AMD и Samsung разрабатывают новый стандарт для приложений

AMD и Samsung разрабатывают новый стандарт для приложенийАмбиций им не занимать
Компания VMware совместно с AMD, Samsung и членами сообщества RISC-V сотрудничает в разработке открытой и кросс-платформенной среды для конфиденциальных вычислений. Цель - облегчить практический переход к конфиденциальным вычислениям путем разработки проекта Certifier Framework for Confidential Computing с открытым исходным кодом.
Они хотят создать стандартизированные, независимые от платформы API для разработчиков, которые позволят создавать и адаптировать код приложений для работы в среде конфиденциальных вычислений. Служба Certifier Service будет контролировать работу этих приложений.
Благодаря исследованиям VMware и разработке Certifier Framework, а также участию AMD, Samsung (известной своими чипами для смартфонов) и проекта Keystone для процессоров RISC-V, группа охватывает архитектуры x86 и Arm.
Конфиденциальные вычисления, обеспечивающие защиту приложений и данных в защищенных анклавах, становятся все более важными для обеспечения безопасности мультиоблачных сред и поддержки таких сценариев, как многосторонние вычисления и аналитика, передает The Register.