AMD и Samsung разрабатывают новый стандарт для приложений

Они хотят создать стандартизированные, независимые от платформы API для разработчиков, которые позволят создавать и адаптировать код приложений для работы в среде конфиденциальных вычислений. Служба Certifier Service будет контролировать работу этих приложений.

Благодаря исследованиям VMware и разработке Certifier Framework, а также участию AMD, Samsung (известной своими чипами для смартфонов) и проекта Keystone для процессоров RISC-V, группа охватывает архитектуры x86 и Arm.

Конфиденциальные вычисления, обеспечивающие защиту приложений и данных в защищенных анклавах, становятся все более важными для обеспечения безопасности мультиоблачных сред и поддержки таких сценариев, как многосторонние вычисления и аналитика, передает The Register.