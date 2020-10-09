AMD может купить одного из крупнейших в мире производителей микросхем

Источники пишут, что сделка сейчас находится на продвинутом этапе. Если ничего не изменится, то договорённость может быть достигнута уже к следующей неделе. Тем не менее, эксперты не исключают, что сделка может сорваться.

Компания Xilinx выпускает программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Логика работы таких микросхем может программироваться под конкретные задачи. Такие чипы активно используют, например, в инфраструктуре сетей 5G. Доля Xilinx на глобальном рынке ПЛИС составляет 51%.

«Коммерсант» отмечает, что в процессорной отрасли в последнее время идёт активная консолидация. Например, летом производитель процессоров Analog Devices купил конкурента Maxim Integrated Products.