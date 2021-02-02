Наука и технологии
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AMD может передать производство своих процессоров Samsung
У южнокорейской компании есть передовые технологии производства
Samsung и AMD уже работают вместе над созданием чипсета Exynos с графикой RDNA. Однако, похоже, этим сотрудничество компаний не ограничится. Стало известно, что AMD может передать на аутсорсинг Samsung производство своих процессоров.
Об этом рассказал неофициальный источник из Южной Кореи. Сообщается, что AMD хочет увеличить объёмы производства CPU и APU на 50%. Но её текущий поставщик — TSMC — не способен взять новые заказы.
Samsung же сейчас единственный равный конкурент TSMC по используемым технологиям. Поэтому AMD может сделать компанию своим контрактным производителем.
Кроме того, Samsung недавно рассказала о новом заводе по производству чипов в Техасе, на котором, как ожидается, будут изготавливать 3-нм чипы для американских клиентов.