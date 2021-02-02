AMD может передать производство своих процессоров Samsung

Об этом рассказал неофициальный источник из Южной Кореи. Сообщается, что AMD хочет увеличить объёмы производства CPU и APU на 50%. Но её текущий поставщик — TSMC — не способен взять новые заказы.

Samsung же сейчас единственный равный конкурент TSMC по используемым технологиям. Поэтому AMD может сделать компанию своим контрактным производителем.

Кроме того, Samsung недавно рассказала о новом заводе по производству чипов в Техасе, на котором, как ожидается, будут изготавливать 3-нм чипы для американских клиентов.