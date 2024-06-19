Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2024, 19:30
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AMD начала расследование крупной утечки данных

Совершенной печально известной хакерской группой Intelbroker
AMD в настоящее время расследует заявления о значительной утечке данных, совершенной киберпреступной организацией «Intelbroker». Предполагаемое вторжение, произошедшее в июне 2024 года, как сообщается, привело к краже огромного количества конфиденциальной информации.
AMD начала расследование крупной утечки данных
© Ferra

Intelbroker подробно описала объем взломанных данных, заявив, что получила доступ к прошивке, исходному коду, файлам собственности, базам данных сотрудников и клиентов, финансовой информации, планам на будущее и техническим спецификациям. Похищенные данные продаются исключительно за криптовалюту Monero, при этом Intelbroker предлагает использовать посредника для проведения транзакций.

Дурная слава Intelbroker в сообществе кибербезопасности вызывает серьезные опасения. Группа была связана с такими громкими взломами, как Европол, американский подрядчик Acuity Inc, кадровый гигант Robert Half, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, а также предполагаемые взломы HSBC и Barclays Bank. По данным американских властей, Intelbroker также считается стоящей за значительной утечкой данных компании T-Mobile.

AMD пока не подтвердила полный масштаб взлома, но активно изучает этот вопрос.

Источник:HackRead
Автор:Максим Многословный
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