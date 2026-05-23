AMD нарастит мощности на Тайване из-за высокого спроса на процессоры

Опубликовано 23 мая 2026, 15:31
AMD нарастит мощности на Тайване из-за высокого спроса на процессорыКомпания инвестирует более 10 млрд долларов
AMD сообщила о расширении производственных мощностей на Тайване из-за высокого мирового спроса на центральные процессоры. Глава компании Лиза Су заявила, что рынок CPU оказался более напряженным, чем ожидалось год назад, а объемы поставок будут расти каждый квартал в течение 2026 года.
Компания также объявила об инвестициях свыше 10 млрд долларов в тайваньский сектор искусственного интеллекта. Средства направят на развитие упаковки чипов и подложек.
AMD уже начала наращивать выпуск процессоров Venice с использованием 2-нм техпроцесса TSMC. В проекте участвуют тайваньские партнеры ASE, SPIL, PTI, Wiwynn, Wistron, Inventec, Unimicron, AIC, Nan Ya PCB и Kinsus.
Рост спроса компания связывает с развитием ИИ-сервисов, агентных ИИ-систем и увеличением потребности в вычислительных мощностях.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
