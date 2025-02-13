AMD объединилась с французскими атомщиками ради оборудования для ИИ

Опубликовано 13 февраля 2025, 22:301 мин.
AMD объединилась с французскими атомщиками ради оборудования для ИИФранцузская лаборатория CEA
AMD теперь сотрудничает с французской исследовательской лабораторией CEA для разработки более энергоэффективного оборудования для ИИ. Их цель — создать передовые системы, которые смогут справляться с самыми сложными задачами ИИ, потребляя при этом меньше энергии.
AMD делает успехи в области ИИ-вычислений благодаря своим чипам Instinct MI300 AI и планирует выпустить более мощную серию MI350 в 2025 году, а затем серию MI400 в 2026 году. Сотрудничество с CEA будет направлено на разработку «архитектур следующего поколения».
Для дальнейшего развития ИИ AMD и CEA проведут европейский симпозиум в конце этого года. На этом мероприятии соберутся лидеры индустрии, исследователи и политики, чтобы обсудить будущее вычислений на основе ИИ.