AMD объединилась с французскими атомщиками ради оборудования для ИИ

AMD делает успехи в области ИИ-вычислений благодаря своим чипам Instinct MI300 AI и планирует выпустить более мощную серию MI350 в 2025 году, а затем серию MI400 в 2026 году. Сотрудничество с CEA будет направлено на разработку «архитектур следующего поколения».

Для дальнейшего развития ИИ AMD и CEA проведут европейский симпозиум в конце этого года. На этом мероприятии соберутся лидеры индустрии, исследователи и политики, чтобы обсудить будущее вычислений на основе ИИ.