AMD объединится с производителем смартфонных процессоров MediaTek

Если это окажется правдой, производитель смартфонных процессоров MediaTek сможет использовать графическую архитектуру AMD RDNA2 в своих платформах. Объединённое предприятие также даст возможность разрабатывать кастомизированные SoC (системы на кристалле). Они могут иметь улучшенное 5G-соединение и другие преимущества в передаче данных.

Напомним, AMD уже сотрудничает с Samsung. Скоро компании выпустят платформу Exynos с графикой RDNA2. Эта должно быть мощное решение, которое подойдёт для устройств с прицелом в игры.

Ранее AMD и MediaTek тоже уже сотрудничали друг с другом, но в небольших масштабах. Тогда речь шла о разработке Wi-Fi модуля RZ608, который кто-то называл переименованным MediaTek MT7921K.