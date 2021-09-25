AMD объединится с производителем смартфонных процессоров MediaTek

Наука и технологии
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AMD объединится с производителем смартфонных процессоров MediaTekМожет быть, выпустят SoC с графикой RDNA2
Портал DigiTimes сообщил, что AMD и MediaTek рассматривают возможность создания объединённого предприятия, которое помогло бы первой компании закрепиться на мобильном рынке.
Если это окажется правдой, производитель смартфонных процессоров MediaTek сможет использовать графическую архитектуру AMD RDNA2 в своих платформах. Объединённое предприятие также даст возможность разрабатывать кастомизированные SoC (системы на кристалле). Они могут иметь улучшенное 5G-соединение и другие преимущества в передаче данных.
Напомним, AMD уже сотрудничает с Samsung. Скоро компании выпустят платформу Exynos с графикой RDNA2. Эта должно быть мощное решение, которое подойдёт для устройств с прицелом в игры.
Ранее AMD и MediaTek тоже уже сотрудничали друг с другом, но в небольших масштабах. Тогда речь шла о разработке Wi-Fi модуля RZ608, который кто-то называл переименованным MediaTek MT7921K.