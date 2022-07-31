AMD обогнала Intel по стоимости

Сегодня в 12:07
1 мин.
AMD обогнала Intel по стоимостиЭто имеет, скорее, символическое значение
В пятницу AMD превзошла своего главного конкурента Intel по рыночной капитализации. Опережение получилось небольшим, но символически значимым.
CNBC сообщает, что акции AMD за день выросли более чем на 3%, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов составила 153 миллиарда долларов. Акции Intel при этом упали почти на 9% на следующий день после публикации плохого финансового отчёта. У инвесторов не оправдались ожидания по прибыли. Рыночная капитализация Intel на конец торгов в пятницу составляла 148 миллиардов долларов.
Разрыв означает, что рынок процессоров для ПК и серверов стал ещё более конкурентным.