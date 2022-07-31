Наука и технологии
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AMD обогнала Intel по стоимости

Это имеет, скорее, символическое значение
В пятницу AMD превзошла своего главного конкурента Intel по рыночной капитализации. Опережение получилось небольшим, но символически значимым.
AMD обогнала Intel по стоимости

CNBC сообщает, что акции AMD за день выросли более чем на 3%, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов составила 153 миллиарда долларов. Акции Intel при этом упали почти на 9% на следующий день после публикации плохого финансового отчёта. У инвесторов не оправдались ожидания по прибыли. Рыночная капитализация Intel на конец торгов в пятницу составляла 148 миллиардов долларов.

Разрыв означает, что рынок процессоров для ПК и серверов стал ещё более конкурентным.

Источник:CNBC
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