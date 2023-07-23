AMD опровергла слухи о сотрудничестве с Samsung

Однако во время своего визита на Тайвань генеральный директор AMD Лиза Су опровергла эти утверждения и заявила, что никакой сделки с Samsung не существует. Она подчеркнула, что тесное сотрудничество AMD с тайваньским производителем микросхем TSMC будет продолжаться.

Действительно, TSMC является одним из основных партнеров AMD, играя решающую роль в создании сложных чипов, таких как готовящиеся к выпуску чипы Instinct MI300, включающие 3D SoIC, корпуса CoWoS и вертикально уложенные чипы.