AMD опровергла слухи о сотрудничестве с Samsung

15:05, 23 июля 2023
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AMD опровергла слухи о сотрудничестве с SamsungОна верна TSMC
Компания AMD положила конец слухам о возможной сделке с Samsung по производству будущих микросхем для центров обработки данных. Слухи гласили, что Samsung получила заказы на 4-нм микросхемы от одного из крупных заказчиков ЦОД, возможно, AMD.
Однако во время своего визита на Тайвань генеральный директор AMD Лиза Су опровергла эти утверждения и заявила, что никакой сделки с Samsung не существует. Она подчеркнула, что тесное сотрудничество AMD с тайваньским производителем микросхем TSMC будет продолжаться.
Действительно, TSMC является одним из основных партнеров AMD, играя решающую роль в создании сложных чипов, таких как готовящиеся к выпуску чипы Instinct MI300, включающие 3D SoIC, корпуса CoWoS и вертикально уложенные чипы.