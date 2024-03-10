AMD перестал сертифицировать мониторы с частотой менее 144 Гц для FreeSync

В 2015 году, когда FreeSync только появился, частота обновления 120 Гц была редкостью. Сегодня, когда плавность игрового процесса становится приоритетом, 144 Гц стали стандартом для серьезных геймеров. AMD признает этот сдвиг, заявляя, что 60 Гц больше не являются идеальным вариантом для хорошего игрового процесса.

Обновление также затрагивает более высокие уровни FreeSync — FreeSync Premium и FreeSync Premium Pro.

FreeSync: мониторы и телевизоры теперь должны иметь минимальную частоту обновления 144 Гц (ранее минимальный показатель отсутствовал).

FreeSync Premium: минимальная частота обновления увеличивается со 120 Гц до 200 Гц для мониторов и телевизоров с разрешением более 3440×1440. Для более низких разрешений минимальное значение остается на уровне 120 Гц.

FreeSync Premium Pro: те же требования, что и у FreeSync Premium, с добавлением поддержки FreeSync для HDR-контента.

Хотя существующие сертифицированные дисплеи останутся в силе, изменения, вероятно, повлияют на цены мониторов и телевизоров с FreeSync в будущем. Упор на более высокую частоту обновления может привести к повышению базовой стоимости дисплеев FreeSync.