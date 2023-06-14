AMD показала превосходящих Nvidia по объёму поддерживаемой памяти ускоритель вычислений MI300X

Новое предложение от AMD обеспечивает поддержку до 192 ГБ памяти, превосходя конкурирующее решение Nvidia H100, которое поддерживает 120 ГБ. В ходе демонстрации была отмечена способность MI300X работать с большими языковыми моделями для искусственного интеллекта: он может обрабатывать модель с 40 миллиардами параметров

Увеличенный объем памяти MI300X снижает потребность в дополнительных ускорителях, что должно быть выгодно разработчикам. Поддержка архитектуры AMD Infinity Architecture позволяет интегрировать до восьми ускорителей MI300X в одну систему. Благодаря вычислительным ядрам Zen 4 и CDNA 3, дополненным стеками памяти HBM3, MI300X обеспечивает неплохую производительность.