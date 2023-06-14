AMD показала превосходящих Nvidia по объёму поддерживаемой памяти ускоритель вычислений MI300X

AMD показала превосходящих Nvidia по объёму поддерживаемой памяти ускоритель вычислений MI300XНа 70+ ГБ
Во время недавнего мероприятия генеральный директор AMD Лиза Су продемонстрировала грядущий вычислительный ускоритель MI300X, который начнет поставляться клиентам до конца года.
Новое предложение от AMD обеспечивает поддержку до 192 ГБ памяти, превосходя конкурирующее решение Nvidia H100, которое поддерживает 120 ГБ. В ходе демонстрации была отмечена способность MI300X работать с большими языковыми моделями для искусственного интеллекта: он может обрабатывать модель с 40 миллиардами параметров
Увеличенный объем памяти MI300X снижает потребность в дополнительных ускорителях, что должно быть выгодно разработчикам. Поддержка архитектуры AMD Infinity Architecture позволяет интегрировать до восьми ускорителей MI300X в одну систему. Благодаря вычислительным ядрам Zen 4 и CDNA 3, дополненным стеками памяти HBM3, MI300X обеспечивает неплохую производительность.