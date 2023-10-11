AMD предрекли «отвоевание» у Nvidia до 30 % рынка ИИ-ускорителей

Исследование Куо показало, что в 2024 году крупнейшим заказчиком чипов AMD для искусственного интеллекта станет компания Microsoft: более 50% поставок будет направлено этому технологическому гиганту, за ним последует Amazon. В настоящее время чипы AMD для искусственного интеллекта тестирует еще и компания Google. AMD в первую очередь ориентируется на поставщиков облачных услуг (CSP).

В перспективе до 2025 года ожидается, что CSP останутся основными заказчиками чипов искусственного интеллекта AMD. Если сотрудничество AMD с Microsoft будет развиваться, и она получит заказы от Google, то поставки ускорителей могут существенно вырасти и в перспективе достигнуть 30% от рыночной доли NVIDIA или превысить ее, пишет Куо.