AMD представила крупнейший в мире программируемый адаптивный SoC для эмуляции

FPGA (Field Programmable Gate Arrays) позволяют инженерам имитировать сложные конструкции чипов и вносить необходимые оптимизации или исправления. Одним из ограничений технологии FPGA была проблема размещения большого количества программируемых логических вентилей на одном чипе.

Однако Versal Premium VP1902 от AMD, созданный по 7-нм техпроцессу TSCM, преодолел это ограничение. Он может похвастаться 18,5 миллионами логических ячеек, удвоив плотность программируемой логики и совокупную пропускную способность ввода-вывода по сравнению с продуктами предыдущего поколения. Для сравнения, ближайший конкурент AMD, Intel, предлагает максимум 10 миллионов логических элементов.