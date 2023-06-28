AMD представила крупнейший в мире программируемый адаптивный SoC для эмуляции

AMD представила крупнейший в мире программируемый адаптивный SoC для эмуляцииНа 8 млн логических ячеек больше, чем у Intel
AMD представила новые адаптивные SoC продукты Versal Premium VP1902. Эти чипы играют важнейшую роль в разработке полупроводниковых микросхем, служа виртуальной и физической средой для эмуляции инженерами своих разработок перед переходом к дорогостоящим производственным процессам.
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) позволяют инженерам имитировать сложные конструкции чипов и вносить необходимые оптимизации или исправления. Одним из ограничений технологии FPGA была проблема размещения большого количества программируемых логических вентилей на одном чипе.
Однако Versal Premium VP1902 от AMD, созданный по 7-нм техпроцессу TSCM, преодолел это ограничение. Он может похвастаться 18,5 миллионами логических ячеек, удвоив плотность программируемой логики и совокупную пропускную способность ввода-вывода по сравнению с продуктами предыдущего поколения. Для сравнения, ближайший конкурент AMD, Intel, предлагает максимум 10 миллионов логических элементов.