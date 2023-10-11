AMD решила купить ИИ-стартап ради конкуренции с Nvidia

AMD планирует инвестировать значительные средства в программное обеспечение, чтобы дополнить свои ИИ-ускорители и разработать единую коллекцию ПО для поддержки своих разнообразных комплектующих. Приобретение Nod.ai соответствует этой стратегии, поскольку технология Nod.ai облегчает развертывание моделей искусственного интеллекта, адаптированных к чипам AMD. В число клиентов Nod.ai входят крупные операторы центров обработки данных.

Условия сделки не разглашаются, однако компания Nod.ai, базирующаяся в Санта-Кларе (Калифорния), уже привлекла около 36,5 млн долларов инвестиций. Ранее в этом году компания AMD создала группу искусственного интеллекта, в которую войдут такие приобретения, как Nod.ai. В состав группы входит около 1500 инженеров, специализирующихся в основном на программном обеспечении, а в 2024 году планируется ее дальнейшее расширение.

«Мы всегда в поиске», - заявил президент AMD Виктор Пенг, подчеркнув, что компания намерена наращивать свои возможности.