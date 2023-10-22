AMD сократит штат своего подразделения в Китае

AMD сократит штат своего подразделения в КитаеИ не только она, еще и Qualcomm
Появились слухи о том, что крупные технологические компании, AMD и Qualcomm, находятся на грани значительных сокращений в своих китайских филиалах. Так, по слухам, AMD планирует сократить в Китае около 300-450 сотрудников, причем особое внимание будет уделено китайскому подразделению Radeon Technologies Group.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
С другой стороны, Qualcomm, по слухам, также корректирует численность своих сотрудников в Китае в рамках более широкой стратегии, направленной на адаптацию к продолжающейся экономической неопределенности, особенно в отрасли беспроводных технологий и на рынке смартфонов.
Ситуация в AMD, судя по всему, связана с реструктуризацией отдела RTG и возможными увольнениями. Несмотря на спекуляции, реальное число увольнений может оказаться не таким большим, как предполагалось изначально.
При этом эти предполагаемые кадровые изменения могут повлиять на развивающуюся индустрию GPU в Китае, поскольку многие специалисты с опытом работы в AMD играют ключевую роль в растущих стартапах в стране.
О долгосрочных планах AMD и о судьбе пострадавших сотрудников пока ничего не известно.