AMD сократит штат своего подразделения в Китае

С другой стороны, Qualcomm, по слухам, также корректирует численность своих сотрудников в Китае в рамках более широкой стратегии, направленной на адаптацию к продолжающейся экономической неопределенности, особенно в отрасли беспроводных технологий и на рынке смартфонов.

Ситуация в AMD, судя по всему, связана с реструктуризацией отдела RTG и возможными увольнениями. Несмотря на спекуляции, реальное число увольнений может оказаться не таким большим, как предполагалось изначально.

При этом эти предполагаемые кадровые изменения могут повлиять на развивающуюся индустрию GPU в Китае, поскольку многие специалисты с опытом работы в AMD играют ключевую роль в растущих стартапах в стране.

О долгосрочных планах AMD и о судьбе пострадавших сотрудников пока ничего не известно.