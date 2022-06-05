Наука и технологии
Сегодня в 12:21
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AMD увеличила мощности своего суперкомпьютера для помощи ученым

Достигнув вычислительной мощности более 20 петафлопс
Компания AMD объявила о расширении своего Фонда высокопроизводительных вычислений (HPC), добавив 7 петафлопс вычислительной мощности для помощи исследователям со всего мира, работающим над решением самых сложных задач.
AMD увеличила мощности своего суперкомпьютера для помощи ученым

Благодаря новому вкладу общий объем вычислительных мощностей, пожертвованных AMD, достиг более 20 петафлопс с рыночной стоимостью более $31 млн доллара по состоянию на май 2022 года.

Дополнительные вычислительные ресурсы будут способствовать развитию фонда AMD COVID-19 HPC Fund, который был создан в 2020 году для предоставления исследовательским учреждениям вычислительных ресурсов для ускорения медицинских исследований COVID-19 и других заболеваний.

AMD предоставит облачный доступ мировым университетам и исследовательским учреждениям. Заявку на новый раунд грантов можно подать, отправив свое заявление на официальном сайте проекта.

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