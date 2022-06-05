AMD увеличила мощности своего суперкомпьютера для помощи ученым

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AMD увеличила мощности своего суперкомпьютера для помощи ученымДостигнув вычислительной мощности более 20 петафлопс
Компания AMD объявила о расширении своего Фонда высокопроизводительных вычислений (HPC), добавив 7 петафлопс вычислительной мощности для помощи исследователям со всего мира, работающим над решением самых сложных задач.
Благодаря новому вкладу общий объем вычислительных мощностей, пожертвованных AMD, достиг более 20 петафлопс с рыночной стоимостью более $31 млн доллара по состоянию на май 2022 года.
Дополнительные вычислительные ресурсы будут способствовать развитию фонда AMD COVID-19 HPC Fund, который был создан в 2020 году для предоставления исследовательским учреждениям вычислительных ресурсов для ускорения медицинских исследований COVID-19 и других заболеваний.
AMD предоставит облачный доступ мировым университетам и исследовательским учреждениям. Заявку на новый раунд грантов можно подать, отправив свое заявление на официальном сайте проекта.