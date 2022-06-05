AMD увеличила мощности своего суперкомпьютера для помощи ученым

Благодаря новому вкладу общий объем вычислительных мощностей, пожертвованных AMD, достиг более 20 петафлопс с рыночной стоимостью более $31 млн доллара по состоянию на май 2022 года.

Дополнительные вычислительные ресурсы будут способствовать развитию фонда AMD COVID-19 HPC Fund, который был создан в 2020 году для предоставления исследовательским учреждениям вычислительных ресурсов для ускорения медицинских исследований COVID-19 и других заболеваний.

AMD предоставит облачный доступ мировым университетам и исследовательским учреждениям. Заявку на новый раунд грантов можно подать, отправив свое заявление на официальном сайте проекта.