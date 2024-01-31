AMD выложила прогноз на первый квартал 2024 года, который не оправдал ожидания

Выручка AMD за 4 квартал составила 6,2 млрд долларов, что на 49% больше, чем в предыдущем году. Скорректированная прибыль на акцию составила 77 центов, увеличившись на 79% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики ожидали выручку в размере 6,14 миллиарда долларов и прибыль на акцию в размере 77 центов.

В первом квартале 2024 года AMD ожидает выручку в размере 5,4 млрд долларов, плюс-минус 300 млн долларов. Аналитики ожидали выручку в размере 5,75 миллиарда долларов.

AMD объяснила последовательное снижение выручки в клиентском, встроенном и игровом сегментах «сезонными факторами». Компания также сообщила, что выручка в сегменте центров обработки данных осталась на прежнем уровне из-за сезонного снижения продаж серверов, которое было компенсировано активным ростом продаж GPU.

После окончания торгов акции AMD упали на 6,5%, но затем восстановили часть потерь. В момент написания материала акции компании снижались на 2,1%.