American Airlines нашла в своих самолетах поддельные детали

American Airlines нашла в своих самолетах поддельные деталиВсе эти самолеты были немедленно отправлены на замену
Авиакомпания American Airlines, следуя по стопам других мировых перевозчиков, обнаружила в своих самолетах контрафактные детали. По словам представителя авиакомпании, в результате внутренних проверок и сотрудничества с поставщиками на некоторых самолетах были обнаружены несертифицированные компоненты.
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) установило, что подозрительные детали, обнаруженные в самолетах, были проданы британской компанией AOG Technics Ltd., предположительно с поддельной документацией о летной годности.
Ранее с подобным сталкивались европейские авиакомпании. Всего 96 двигателей, произведенных компанией CFM International Inc., совместным предприятием General Electric Co. и Safran SA, были оснащены несертифицированными компонентами.