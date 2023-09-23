American Airlines нашла в своих самолетах поддельные детали

Все эти самолеты были немедленно отправлены на замену

Авиакомпания American Airlines, следуя по стопам других мировых перевозчиков, обнаружила в своих самолетах контрафактные детали. По словам представителя авиакомпании, в результате внутренних проверок и сотрудничества с поставщиками на некоторых самолетах были обнаружены несертифицированные компоненты.