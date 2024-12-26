American Airlines обвинила Boeing в сокращении числа рейсов в 2025 году

А причина нехватки самолётов — задержки в поставках Boeing 787: подрядчик выполняет заказы медленнее, чем ожидалось, поэтому компания не успеет развернуть парк из самолётов Dreamliner. Представители авиакомпании заявили, что большинство маршрутов останется, но некоторые из них будут задержаны или начнутся позже, чем планировалось. Например, рейсы в Европу, которые были приостановлены в сентябре, возобновятся только в мае вместо апреля.

American Airlines обещает предлагать альтернативные варианты путешествий и стараться минимизировать проблемы для пассажиров, пострадавших от задержек.

«В результате продолжающихся задержек с поставкой Boeing 787 компания American корректирует обслуживание на некоторых маршрутах в 2025 году, чтобы обеспечить возможность повторного размещения клиентов на затронутых рейсах. Мы будем активно обращаться к нашим клиентам, пострадавшим от задержки, чтобы предложить альтернативные варианты путешествий, и по-прежнему стремимся смягчить последствия этих задержек Boeing, продолжая предлагать обширную глобальную сеть», — сказано в сообщении перевозчика.