Америка купила ядерные бомбы для своего бомбардировщика-невидимки

Бомбы должны поступить в распоряжение военных уже в августе текущего года. Они позволят наносить более узконаправленные и точные удары, не повреждая слишком большие территории. Это ядерное оружие называют универсальным: бомба может ударять даже по подземным целям, включая бункеры.

Помимо ядерного оружия бомбардировщик получит улучшенное оборудование и бортовые системы, усовершенствованные средства разведки и наведения на цель. Самолёт сможет эффективно уклоняться от огня, исходящего от современных систем противовоздушной обороны. А новая система управления обороной на бомбардировщике способна обнаруживать сигналы запусков наземного зенитного оружия.

Первые восемь таких модифицированных самолётов B-2 DMS-M передадут Минобороны в июне 2022 года.