Американца задержали по первому в своем роде делу о контрабанде парниковых газов

Прокуроры утверждают, что Харт контрабандой ввез в США гидрофторуглероды (ГФУ), обычно используемые в кондиционерах и холодильниках, спрятав их под брезентом и инструментами в кузове своего грузовика. Затем он якобы продал ГФУ с целью получения прибыли на онлайн-площадках. ГФУ, хотя и недолговечны в атмосфере, в тысячи раз сильнее, чем углекислый газ, задерживают тепло, что делает их значительным фактором, способствующим изменению климата.

«Это первый случай, когда Министерство юстиции преследует человека за незаконный импорт парниковых газов», — заявила прокурор США Тара Макграт. «Незаконная контрабанда этих мощных газов подрывает международные усилия по борьбе с изменением климата, и мы привлечем к ответственности тех, кто стремится извлечь выгоду из таких действий».

Обвинения, предъявленные Харту, предусматривают возможное тюремное заключение сроком от пяти до 20 лет.