Американцам начали продавать генную терапию для продления жизни

Называется она Libella Gene Therapeutics. Компания намерена вводить пациентам вирусный вектор с геном теломеразы. По сути, американцам предлагают поучаствовать в клиническом исследовании метода. Но вот деньги за это клиенты должны будут заплатить сами. Причём не маленькие — миллион долларов. Несмотря на высокую стоимость, у Libella Gene Therapeutics уже есть два покупателя — 90-летняя женщина и 79-летний мужчина. Инъекцию они могут получить ко второй неделе января.

Что такое теломераза? Это фермент, добавляющий особые повторяющиеся последовательности нуклеотидов на концевые участки хромосом — теломеры. Считается, что удлинение этих участков может помочь остановить старение. Исследование на мышах, например, показало, что введение гена теломеразы увеличивает их среднюю продолжительность жизни на 13%. Что касается людей, то пока никаких доказательств эффективности метода нет.