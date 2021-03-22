Американцам пообещали $2400 за 24 часа без гаджетов

Компания запустила челлендж под названием 2021 Digital Detox Challenge. Его участники имеют шанс выиграть $2400 (около 179 310 рублей).

В Reviews.org отметили, что если для кого-то 24 часа без гаджетов — это не испытание, то ему лучше порекомендовать челлендж кому-то из знакомых, кто действительно страдает зависимостью. Впрочем, любой желающий может подать заявку на сайте до 26 марта.

Тем, кто готов к испытанию, придётся воздержаться от смартфонов, телевизора, игровых устройств, компьютеров и ноутбуков, «умных» часов и других носимых устройств, а также устройств для «умного» дома.