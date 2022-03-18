Американцам позволили сдавать фекалии за деньги

Дженни Старр из Seres Therapeutics сообщила, что донорам будут платить от 25 до 75 долларов за «образец». В целом, можно заработать до 1200 долларов в месяц (по текущему курсу это около 130 тысяч рублей).

Специалисты Seres Therapeutical пояснили, что бактерии в стуле здоровых людей могут помочь в лечении состояния, вызываемого Clostridioides difficile, — псевдомембранозного колита. Чаще всего причиной такого состояния являются антибиотики, убивающие полезные бактерии в кишечнике и позволяющие вредным размножаться, вызывая сильную диарею.

Чтобы стать донором, нужно, чтобы вам было 18-50 лет, вы были здоровы, имели возможность сдавать образцы несколько раз в неделю. Ах да, ещё вы должны быть жителем Массачусетса, США.