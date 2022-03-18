Американцам позволили сдавать фекалии за деньги

Наука и технологии
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Американцам позволили сдавать фекалии за деньгиВсё ради блага
Исследовательская компания Seres Therapeutics готова заплатить всем желающим за их фекалии. Изучение донорского стула может помочь учёным разработать лечение серьёзных заболеваний.
Дженни Старр из Seres Therapeutics сообщила, что донорам будут платить от 25 до 75 долларов за «образец». В целом, можно заработать до 1200 долларов в месяц (по текущему курсу это около 130 тысяч рублей).
Специалисты Seres Therapeutical пояснили, что бактерии в стуле здоровых людей могут помочь в лечении состояния, вызываемого Clostridioides difficile, — псевдомембранозного колита. Чаще всего причиной такого состояния являются антибиотики, убивающие полезные бактерии в кишечнике и позволяющие вредным размножаться, вызывая сильную диарею.
Чтобы стать донором, нужно, чтобы вам было 18-50 лет, вы были здоровы, имели возможность сдавать образцы несколько раз в неделю. Ах да, ещё вы должны быть жителем Массачусетса, США.