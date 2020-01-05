Американцам предложили решить судьбу Huawei

Проблема в том, что решение FCC касается операторов в сельской местности, в которой и так есть проблемы со связью. Некоторые из местных компаний уже используют оборудование Huawei и ZTE, а комиссия тем временем рассматривает возможность заставить их избавиться от техники. Это всё может стоить операторам $1,89 млрд.

Жители США получили срок до 3 февраля, в течение которого могут высказать своё мнение по поводу определения Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Комиссия заявила, что рассмотрит все комментарии, прежде чем объявить окончательное решение по вопросу.