Наука и технологии
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Американцам предложили решить судьбу Huawei
Но повлияет ли их мнение на что-то, пока неясно
В прошлом году Федеральная комиссия по связи (FCC) США запретила американским операторам покупать оборудование Huawei и ZTE на деньги потребителей. Обе эти компании власти США назвали угрозами национальной безопасности. В декабре Huawei потребовала отменить незаконное, по мнению компании, решение FCC. Теперь же комиссия объявила, что до 3 февраля ждёт комментарии и возражения американцев по поводу запрета.
Проблема в том, что решение FCC касается операторов в сельской местности, в которой и так есть проблемы со связью. Некоторые из местных компаний уже используют оборудование Huawei и ZTE, а комиссия тем временем рассматривает возможность заставить их избавиться от техники. Это всё может стоить операторам $1,89 млрд.
Жители США получили срок до 3 февраля, в течение которого могут высказать своё мнение по поводу определения Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Комиссия заявила, что рассмотрит все комментарии, прежде чем объявить окончательное решение по вопросу.