Наука и технологии
Сегодня в 13:06
Американцам пришлось заплатить хакерам миллионы долларов за восстановление доступа к топливу
Colonial Pipeline сдалась
На прошлой неделе хакеры атаковали компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов в США Colonial Pipeline. Из-за этого компании пришлось отключить часть своих систем, что поставило под угрозу поставки горючего американцам. Теперь же СМИ сообщили, что доставка продуктов началась на все рынки, обслуживаемые Colonial Pipeline. Журналисты пишут, что компании пришлось заплатить выкуп хакерам.
Colonial Pipeline сообщила, что перезапустила всю трубопроводную систему. Зарубежные издания со ссылкой на источники пишут, что компании пришлось отдать преступникам около 75 биткойнов, что эквивалентно пяти миллионам долларов. После этого хакеры вернули украденные данные.
Известно, что за нападением стояла хакерская группировка DarkSide. Её связывают с Восточной Европой.