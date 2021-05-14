Американцам пришлось заплатить хакерам миллионы долларов за восстановление доступа к топливу

Colonial Pipeline сообщила, что перезапустила всю трубопроводную систему. Зарубежные издания со ссылкой на источники пишут, что компании пришлось отдать преступникам около 75 биткойнов, что эквивалентно пяти миллионам долларов. После этого хакеры вернули украденные данные.

Известно, что за нападением стояла хакерская группировка DarkSide. Её связывают с Восточной Европой.