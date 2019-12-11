Американцам разрешили пользоваться российским туалетом на МКС

Теперь они вынуждены использовать туалет на российской части станции. Об этом стало известно из переговоров между экипажем МКС и специалистами на Земле.

Сообщается, что туалет в американском сегменте станции ломается уже не в первый раз за последний месяц. В ноябре ремонт уборной занял меньше, чем сутки. Сколько времени понадобится специалистам сейчас, пока неясно,

Всего на МКС расположены четыре туалета. Один в российском модуле «Звезда», второй — в американском Tranquility, а третий и четвёртый на кораблях «Союз», пристыкованных к станции. Их используют лишь в случае крайней необходимости.