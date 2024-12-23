Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2024, 09:45
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Американцев продолжили убеждать в безопасности неизвестных дронов в небе

Но расследование начали
Законодатели Нью-Джерси призвали федеральное правительство провести расследование в связи с участившимися случаями обнаружения беспилотных летательных аппаратов на территории штата. В принятой в четверг резолюции содержится просьба провести «тщательное и постоянное» расследование, ссылаясь на обеспокоенность граждан по поводу общественной и национальной безопасности.
Американцев продолжили убеждать в безопасности неизвестных дронов в небе
© Ferra

Федеральные и местные власти также предупреждают общественность не направлять лазеры и не стрелять по подозрительным беспилотникам, поскольку пилоты самолетов сообщают о росте числа опасных инцидентов с использованием лазеров. Чиновники опасаются, что неправильно идентифицированные беспилотники могут привести к случайным атакам на пилотируемые самолеты.

Белый дом подчеркнул, что «никаких достоверных угроз не выявлено». Представитель службы национальной безопасности Джон Кирби отметил, что в США легально зарегистрировано более 1 миллиона беспилотников, и тысячи из них ежедневно используются в коммерческих, любительских и правоохранительных целях. Из 5 000 случаев наблюдения, поступивших в ФБР за последнее время, только 100 были признаны «достоверными для дальнейшего расследования».

Источник:APNews
Автор:Максим Многословный
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