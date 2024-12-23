Американцев продолжили убеждать в безопасности неизвестных дронов в небе

Федеральные и местные власти также предупреждают общественность не направлять лазеры и не стрелять по подозрительным беспилотникам, поскольку пилоты самолетов сообщают о росте числа опасных инцидентов с использованием лазеров. Чиновники опасаются, что неправильно идентифицированные беспилотники могут привести к случайным атакам на пилотируемые самолеты.

Белый дом подчеркнул, что «никаких достоверных угроз не выявлено». Представитель службы национальной безопасности Джон Кирби отметил, что в США легально зарегистрировано более 1 миллиона беспилотников, и тысячи из них ежедневно используются в коммерческих, любительских и правоохранительных целях. Из 5 000 случаев наблюдения, поступивших в ФБР за последнее время, только 100 были признаны «достоверными для дальнейшего расследования».