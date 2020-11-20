Американцев разрешили перевозить на беспилотных такси

Как отмечают СМИ, американские компании, допущенные до испытаний беспилотников на дорогах, должны будут получить разрешения на создание сервисов беспилотного такси.

Департамент транспортных средств (DMV) Калифорнии запустил сразу две программы по беспилотным автомобилям. Они различаются только тем, есть ли в машине водитель-испытатель. В случае без водителя, однако, всё равно требуется наблюдение удалённого оператора за автомобилем.

Обе программы позволяют перевозить людей и индивидуально, и совместно с другими клиентами, а ещё брать с них деньги за услугу.

Компании-операторы сервисов беспилотного такси также должны будут обеспечить безопасность во время пандемии и возможность перевозки инвалидов.