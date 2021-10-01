Американцу долго не проводили интернет, и он создал своего оператора связи

У Мауча не было высокоскоростного интернета с 2002 года, когда он переехал в тауншип. Он ждал, когда проведут кабель или оптоволокно, но этого не произошло. Тогда Мауч подключил беспроводной интернет со скоростью около 50 Мбит/с. Однажды он общался с телекоммуникационной компанией Comcast и узнал, что стоимость проведения кабеля к его дому составит $50 тысяч. Это было слишком дорого.

В 2016 году Маус задумался над тем, чтобы создать собственного оператора связи. Свои планы он вынашивал почти пять лет. В начале 2021 года Маус основал компанию Washtenaw Fiber Properties. Эта компания проложила 8 километров оптоволокна. Летом 2021 года Мауч начал подключать первых клиентов. Услугами компании воспользовались больше 30 домов.

Всего мужчина потратил на свой проект $145 тысяч. Большая часть денег ушла подрядчику, который установил большую часть оптоволоконных каналов. Мауч надеется, что сможет работать без убытков уже в течение трёх с половиной лет.