Американцы больше боятся кражи данных, чем убийства

Американские аналитики провели телефонный опрос среди 1035 жителей США. 72% опрошенных признались, что часто волнуются по поводу того, что кто-то может украсть их финансовую и личную информацию. 66% респондентов рассказали, что боятся кражи их личности. 35% американцев заявили, что побаиваются, что их дом ограбят, а 34% — что угонят их машину.

Менее 30% респондентов боятся, что их детям могут причинить вред в школе. И только 17% американцев сообщили, что беспокоятся, что их могут убить.