Американцы больше остальных боятся потерять работу из-за ИИ: опрос

Исследователи опросили более 10 000 участников, задав вопрос о том, насколько хорошо ИИ сможет воспроизвести такие человеческие черты, как справедливость, теплота и интеллект. Они обнаружили, что страх перед ИИ в определенных профессиях связан с тем, насколько, по мнению людей, ИИ не хватает этих качеств.

Уровень страха варьируется в зависимости от страны. США, Индия и Саудовская Аравия проявили наибольшую обеспокоенность, особенно в отношении судей и врачей с искусственным интеллектом. В отличие от них, Турция, Япония и Китай были менее обеспокоены, что, вероятно, связано с «культурным отношением» к технологиям. Германия занимает среднюю позицию, демонстрируя «осторожный оптимизм».

Среди всех профессий наибольшую обеспокоенность вызвали судьи ИИ, а наименьшие опасения — журналисты ИИ. Людям также не понравилась идея ИИ-менеджеров, поскольку лидерство требует сопереживания и уважения.