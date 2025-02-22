Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 03:00
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Американцы больше остальных боятся потерять работу из-за ИИ: опрос

Как люди относятся к тому, что искусственный интеллект займет место человека
Доверились бы вы врачу, судье или менеджеру с искусственным интеллектом? В исследовании Института человеческого развития Макса Планка изучается отношение людей из 20 стран к тому, что искусственный интеллект заменит человека на таких ключевых должностях, как врач, судья, воспитатель, религиозный лидер, менеджер и журналист.
Американцы больше остальных боятся потерять работу из-за ИИ: опрос

© Ferra.ru

Исследователи опросили более 10 000 участников, задав вопрос о том, насколько хорошо ИИ сможет воспроизвести такие человеческие черты, как справедливость, теплота и интеллект. Они обнаружили, что страх перед ИИ в определенных профессиях связан с тем, насколько, по мнению людей, ИИ не хватает этих качеств.

Уровень страха варьируется в зависимости от страны. США, Индия и Саудовская Аравия проявили наибольшую обеспокоенность, особенно в отношении судей и врачей с искусственным интеллектом. В отличие от них, Турция, Япония и Китай были менее обеспокоены, что, вероятно, связано с «культурным отношением» к технологиям. Германия занимает среднюю позицию, демонстрируя «осторожный оптимизм».

Среди всех профессий наибольшую обеспокоенность вызвали судьи ИИ, а наименьшие опасения — журналисты ИИ. Людям также не понравилась идея ИИ-менеджеров, поскольку лидерство требует сопереживания и уважения.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
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