Американцы будут искать жизнь на спутнике Юпитера

Это будет первая такая миссия в истории. Она намечена на октябрь 2024 года. Ракета Falcon Heavy будет запущена в космос из Флориды. Общая сумма контракта составила около $178 млн.

В ходе миссии будет детально изучен спутник Юпитера. Учёные намерены применить сложный набор научных инструментов, чтобы выяснить, есть ли на ледяной луне условия для жизни. Ключевые задачи миссии — создать изображения поверхности Европы с высоким разрешением, определить её состав, найти признаки недавней или продолжающейся геологической активности, измерить толщину льда, найти подповерхностные озёра и определить глубину подлёного океана.

Европа особенно интересует учёных как раз тем, что на ней может быть скрытый океан, а вода — одно из главных условий для возникновения жизни.