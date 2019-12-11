Американцы испытывают пули для стрельбы под водой

Новые пули должны будут помочь военным атаковать либо лодки противника из-под поверхности воды, либо подлодки, находясь на вертолётах.

Особенность пуль заключается в том, что они имеют вольфрамовое покрытие на наконечнике. Это позволяет образовываться маленькому воздушному пузырю впереди пули, то есть достигается эффект суперкавитации. Тот же принцип используют торпеды.

Сообщается, что пули могут поражать цели под водой на расстоянии до 60 метров. Также они могут «пронзить» два сантиметра стали, будучи выпущенными за 17 метров от неё.