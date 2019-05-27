Американцы маскируют учебные самолёты-мишени под российские для воспитания у солдат агрессии

Американцы покрасили свой F-16, чтобы, по словам командира 57-го авиакрыла ВВС США, преодолеть «охотничью лихорадку» пилотов. Этим термином, по традиции, называют нервную дрожь, которая возникает у неопытного охотника, собирающегося впервые открыть огонь по новой для себя мишени. Дрожь повышает вероятность промаха, поэтому нужно «приучить» себя к цели.

Поскольку у армии США нет настоящих Су-57, было решено натаскать пилотов на российский истребитель при помощи окраски своих машин.

Напомним, F-16 относится к категории лёгких истребителей четвёртого поколения, а Су-57 — к категории тяжёлых истребителей пятого поколения.