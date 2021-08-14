Американцы на учениях начали изображать врага макетами китайской техники взамен российской

Как пишет «Военное обозрение», машина направлялась на базу армии США. ZTZ-99 Phase I в ней узнали по виду реактивной брони на башне, квадратной лазерной «глушилке» слева и высокой куполообразной лазерной аппаратуре справа.

Что интересно, в реальности было выпущено всего несколько десятков моделей Phase I. Эта модификация танка не стал производиться серийно. Эксперты отметили, что американцам стоило сделать макет Type 96A, самого распространённого китайского основного боевого танка.

В прошлом США использовали для учений макеты российских танков. Например, в 2019 году Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах, чтобы она загримировала «Хаммеры» под колёсные Т-72.