Наука и технологии
Сегодня 15:51
Американцы начали массово устанавливать китайские приложения до их запрета
WeChat и TikTok
На днях Министерство торговли США заявило, что с 20 сентября жители страны не смогут скачивать китайские приложения WeChat и TikTok. На фоне этой новости американцы начали массово устанавливать указанные приложения.
The Verge пишет, что в пятницу WeChat скачали рекордное количество раз за последние два года. Даже по сравнению с четвергом число загрузок выросло на 150% — составило 10 000.
У TikTok скачивания в прошедшую пятницу тоже резко выросли. Приложение может похвастаться 247 000 новых загрузок.
Власти США предупредили, что заставлять американцев удалять приложения не будут. Поэтому скачивание WeChat и TikTok до запрета выглядит разумным шагом.
Сегодня также стало известно, что TikTok договорилась с американской сетью Walmart и производителем программного обеспечения Oracle. Благодаря сотрудничеству китайский сервис сможет продолжить работать на территории США.