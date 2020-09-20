Американцы начали массово устанавливать китайские приложения до их запрета

The Verge пишет, что в пятницу WeChat скачали рекордное количество раз за последние два года. Даже по сравнению с четвергом число загрузок выросло на 150% — составило 10 000.

У TikTok скачивания в прошедшую пятницу тоже резко выросли. Приложение может похвастаться 247 000 новых загрузок.

Власти США предупредили, что заставлять американцев удалять приложения не будут. Поэтому скачивание WeChat и TikTok до запрета выглядит разумным шагом.

Сегодня также стало известно, что TikTok договорилась с американской сетью Walmart и производителем программного обеспечения Oracle. Благодаря сотрудничеству китайский сервис сможет продолжить работать на территории США.