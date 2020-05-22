Американцы начали указывать результат теста на антитела к коронавирусу в приложениях для знакомств

Об этом пишет американское издание New York Post. По информации журналистов, одинокие люди по всей стране включают теперь в описание своего профиля на дейтинговых ресурсах результат теста на антитела к COVID-19.

Положительный результат такого теста может с некоторой вероятностью свидетельствовать о том, что человек имеет иммунитет к инфекции. Впрочем учёным пока не до конца ясно, может ли переболевший человек заражаться повторно.

Однако люди уже начали использовать тест на антитела как аргумент в пользу своей привлекательности. Одна девушка рассказала, что какой-то парень однажды пытался убедить её встретиться с ним, потому что уже переболел COVID-19 и выздоровел.