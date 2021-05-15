Американцы начали управлять военными беспилотниками с помощью планшетов

Во время испытаний военный указал на планшете цели для разведки. После этого беспилотник автоматически изменил маршрут полёта для исполнения приказа.

По задумке, система управления через планшет должна также выводить на экран устройства видео с беспилотника в режиме реального времени. Также военные смогут запрашивать огневую поддержку с воздуха и корректировку артиллерийского огня.

Планшет работает под управлением Android. Отмечается, что американские военные смогут через него напрямую частично управлять беспилотниками без необходимости связываться с операторами. Это позволит действовать оперативнее. Испытания системы MQ-1C Gray Eagle ER—планшет признали успешными.