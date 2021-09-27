Американцы начнут превращать угольные отходы в биткойны

По сути, компания будет сжигать угольные насыпи. Это позволит и освободить землю, и добыть криптовалюту. Отмечается, что большое число таких угольных отвалов является одной из серьёзных экологических проблем штата Пенсильвания. Из насыпей выделяется углекислый газ в воздух и алюминий, железо, марганец и другие металлы — в почву.

По расчётам Stronghold Digital Mining, 200 тонн угольных отходов могут дать один биткойн. Отмечается, что доступных угольных отвалов хватит на 30 лет майнинга криптовалюты.

На момент публикации новости, один биткойн торгуется на уровне $43,5 тысячи.