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Американцы напечатали на 3D-принтере Lamborghini и получили в подарок настоящий автомобиль
Но, правда, только на две недели
Семья Бакус из штата Колорадо (США) решила напечатать на 3D-принтере Lamborghini Aventador. В самой Lamborghini узнали об этом и передали американцам в пользование настоящий автомобиль.
Глава семейства работает в компании Thorlabs, производителе оптических товаров, поэтому у него есть доступ к 3D-принтерам и необходимому программному обеспечению. Мужчина взял игрушечную модель Lamborghini Aventador и увеличил её чертеж в программе Solidworks. Для создания деталей он использовал принтеры QIDI X Pro. Помогал мужчине его сын.
В итоге на проектировку и распечатку семья потратила примерно $23 тысяч. Готовую модель отец с сыном намереваются представить на местной автомобильной выставке в августе 2020.
Lamborghini узнала о проекте Бакусов, предложила им сняться в рождественской рекламе и позволила две недели пользоваться настоящей Lamborghini Aventador S. Стоимость автомобиля составляет примерно $500 тысяч.