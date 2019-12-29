Американцы напечатали на 3D-принтере Lamborghini и получили в подарок настоящий автомобиль

Глава семейства работает в компании Thorlabs, производителе оптических товаров, поэтому у него есть доступ к 3D-принтерам и необходимому программному обеспечению. Мужчина взял игрушечную модель Lamborghini Aventador и увеличил её чертеж в программе Solidworks. Для создания деталей он использовал принтеры QIDI X Pro. Помогал мужчине его сын.

В итоге на проектировку и распечатку семья потратила примерно $23 тысяч. Готовую модель отец с сыном намереваются представить на местной автомобильной выставке в августе 2020.

Lamborghini узнала о проекте Бакусов, предложила им сняться в рождественской рекламе и позволила две недели пользоваться настоящей Lamborghini Aventador S. Стоимость автомобиля составляет примерно $500 тысяч.