Американцы напечатают двигатель для крылатых ракет на 3D-принтере

Газотурбинный двигатель TJ-150 будет состоять целиком из напечатанных деталей. Их количество хотят сократить с 400 приблизительно до шести. Ранее компания уже пробовала напечатать на 3D-принтере камеру сгорания для TJ-150. Хоть результаты и были далеки от идеала, Pratt & Whitney не сдаётся. Компания намерена испытать напечатанный двигатель до конца 2021 года.

TJ-150 должен развивать тягу 667 ньютонов. Его могут устанавливать как на ракетах-обманках MALD, так и на небольших крылатых ракетах SPEAR.

Стоит отметить, что российские специалисты тоже печатают малоразмерные газотурбинные двигатели, например МГТД-20.