Американцы научат роботизированные корабли общаться

Военные хотят наладить речевую радиосвязь в обоих направлениях. Если безэкипажные надводные аппараты когда-нибудь станут работать на практике, то им придётся не только перемещаться из пункта A в пункт B, избегая препятствий на пути, но и контактировать с другим морским транспортом.

То есть беспилотные корабли должны будут соблюдать Правила предупреждения столкновений судов в море. Стандартная процедура в них гласит, что при возникновении сложной ситуации экипажи кораблей должны контактировать друг с другом по радиосвязи. Это наиболее частый способ решения проблемы при встрече трёх и более судов.

Поэтому Военно-морской флот США хочет, чтобы беспилотные корабли имели систему, способную преобразовывать текст в речь и наоборот.