Наука и технологии
Сегодня 13:47
Американцы научат роботизированные корабли общаться
Это нужно, чтобы избежать столкновений в море
Военно-морской флот США опубликовал запрос на предоставление информации о том, как обучить беспилотные корабли общаться с другими судами, а точнее с экипажем, чтобы избежать столкновений с ними.
Военные хотят наладить речевую радиосвязь в обоих направлениях. Если безэкипажные надводные аппараты когда-нибудь станут работать на практике, то им придётся не только перемещаться из пункта A в пункт B, избегая препятствий на пути, но и контактировать с другим морским транспортом.
То есть беспилотные корабли должны будут соблюдать Правила предупреждения столкновений судов в море. Стандартная процедура в них гласит, что при возникновении сложной ситуации экипажи кораблей должны контактировать друг с другом по радиосвязи. Это наиболее частый способ решения проблемы при встрече трёх и более судов.
Поэтому Военно-морской флот США хочет, чтобы беспилотные корабли имели систему, способную преобразовывать текст в речь и наоборот.