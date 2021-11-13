Американцы научились печатать сверхпрочные предметы из песка

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Американцы научились печатать сверхпрочные предметы из пескаНа 3D-принтере
Учёные из Ок-Риджской национальной лаборатории разработали новый полимер для связывания и упрочнения кварцевого песка для 3D-печати. Получаются очень прочные предметы, которые при этом можно растворить в воде.
Новый полимер позволяет создавать структуры сложной геометрии и высокой прочности. Учёные продемонстрировали напечатанный на 3D-принтере песчаный мост, который при высоте 6,5 сантиметра может выдерживать в 300 раз больше собственного веса.
Oak Ridge National Laboratory
Напечатанные предметы изначально выходят пористыми. Их можно дополнительно усилить, пропитав конструкцию цианоакрилатом, который заполняет зазоры. Это обеспечивает восьмикратное увеличение прочности. Однако пропитка не всегда нужна.
Преимущество данного способа в его дешевизне и удобстве. Такие формы растворяются в воде и могут быть легко вымыты из сложных деталей после литья.
Источник: ORNL