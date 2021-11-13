Американцы научились печатать сверхпрочные предметы из песка

Напечатанные предметы изначально выходят пористыми. Их можно дополнительно усилить, пропитав конструкцию цианоакрилатом, который заполняет зазоры. Это обеспечивает восьмикратное увеличение прочности. Однако пропитка не всегда нужна.

Преимущество данного способа в его дешевизне и удобстве. Такие формы растворяются в воде и могут быть легко вымыты из сложных деталей после литья.