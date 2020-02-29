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Американцы назвали новое российское оружие революцией в войне на море
Речь о «Цирконе»
Американское издание Military Watch назвало новое российское оружие «Циркон» революцией в войне на море. Так эксперты прокомментировали пуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море.
Испытания прошли на днях. В их рамках «Циркон» впервые запустили с корабля, и ракета успешно поразила наземную цель, преодолев 500 километров.
В Military Watch отметили, что в будущем «Цирконами» вооружат не только фрегаты и подлодки, но и линейные крейсеры проекта 1144 «Орлан» после их модернизации. Новые ракеты и эффективнее, и компактнее старых. Их можно разместить на корабле в большем количестве.
Сообщается, что «Цирконы» могут поражать цели на расстоянии более 1000 километров, пролетая со скоростью 9 Махов. Данные ракеты якобы превосходят аналогичное оружие других держав. Ближайший конкурент «Циркона» — китайский YJ-18, однако он ограничен скоростью 3 Маха и дальностью 550 километров.